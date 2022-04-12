الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :منح 12 مواطنًا تبرّعوا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثةوزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأسبانيأمير تبوك يستقبل المواطنين ويرعى حفل «يوم البر» السنويتركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على دعمها غير المحدود للقطاع الخيريوزير الصناعة والثروة المعدنية يُطلق إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالميالحجرف يؤكد أن القيادة الموحدة ركيزة أمن واستقرار وحماية وصون لمقدرات ومنجزات دول المجلستوزيع مليون وجبة لإفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرامتفويج نحو مليوني معتمر منذ بداية شهر رمضان"البيئة" تنجح في اكتشاف وتطوير لقاح لتحصين الماشية ضد أمراض الخراريج"سلمان للإغاثة" يختتم المشروع الطبي التطوعي الـ 11 لجراحة القلب المفتوح للبالغين بالمكلا بإجراء 86 عمليةتدشين برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في الأردن وماليهيئة النقل : تمديد فترة السماح للسيارات التي تعمل في نشاط توجيه المركبات موديلات (2017 – 2016) حتى نهاية عام 2022جمعية (سابك) العامة توافق على توزيع أرباح بقيمة 12 مليار ريال عن العام 2021مهيئة التراث تعلن تسجيل 253 موقعاً أثرياً وتاريخياً في عسير وحائلوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (معالم إسلامية) : برغبة صادقة، وحرص واضح، تواصل قيادة المملكة نهجها القويم في تشييد المساجد والجوامع والاهتمام والعناية بها، من أجل التسهيل على المسلمين أداء عباداتهم، في أجواء إيمانية، الأمر الذي جعل للمملكة سجلاً حافلاً بإنشاء بيوت الله في ربوع البلاد وخارجها، وسجلا آخر في العناية بالمساجد التاريخية، وتعزيز دورها الاجتماعي والثقافي، وتحقيق الهدف الرئيس من برامج تأهيلها، المتمثل في تعزيز التوازن بين إعمارها، ومضمون رسالتها الدينية والتربوية.وأضافت : العناية بالمساجد التاريخية في المملكة بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذين تبنّيا برنامج العناية بالمساجد التاريخية في مناطق المملكة.وأوضحت : ولا تزال أصداء إعلان سمو ولي العهد عن إطلاق أكبر توسعة لمسجد قباء خلال زيارته إلى المدينة المنورة، منتشرة، ويتفاعل معها الكثيرون داخل المملكة وخارجها، الذين يرون أن مشروع التوسعة يجسد اهتمام القيادة السعودية بالمساجد التاريخية، وبيوت الله عز وجل، كما أنه يأتي امتداداً لما توليه المملكة من اهتمام بالغ بالحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة.وتابعت :ويكتسب مشروع توسعة مسجد قباء، الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهمية بالغة لمسلمي العالم، ليس لسبب سوى أنه أول مسجد أُسس على التقوى، وقد خطه النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة المنورة، وشهد مراحل صعود الدعوة النبوية، وانتشار الإسلام وتقوية أركانه من قلب المدينة المنورة، يضاف إلى ما سبق أن مشروع التوسعة، يعكس دور ولي العهد البارز في الحفاظ على المكانة الثقافية والتاريخية للمملكة، كمهبط للوحي ومهد للرسالة المحمدية من خلال اهتمام سموه بالمعالم الإسلامية والإرث النبوي الشريف بكافة تفاصيله.وختمت : ويمكن التأكيد على أن توسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، مشروع ثقافي وتاريخي وإسلامي مُتكامل، حيث سيعمل على تطوير وإحياء 57 من المواقع والآثار النبوية، ضمن نطاق المسجد وساحاته، من منطلق حرص المملكة على تسهيل وصول عموم المُسلمين من زوار ومصلين وحجاج ومعتمرين للمعالم الإسلامية التاريخية وتطويرها لإثراء زيارتهم الدينية لهذه المواقع ورفع الطاقة الاستيعابية لها، حيث طورت العديد من المواقع ذات الموروث التاريخي الإسلامي بجملة أعمال نوعية وخدمات مستدامة وشبكات الطرق والنقل الحديثة والبنى التحتية.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (تميز حضاري) : المشروعات الكبرى تمثل منظومة تنموية حضارية غير مسبوقة في انجازات النهضة الحديثة في المملكة بقيادتها الرشيدة ، وما يشهده الوطن من مكتسبات رؤية 2030 في كافة المناطق والمدن وللمواطن ، الذي يحصد بدوره هذه الثمار علما وعملا وخبرات وكفاءة عالية تقود التميز في بناء التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام ، حيث يظل الانسان السعودي المحور والمرتكز الأهم في فكر واهتمام القيادة في إنجاز الطموحات الكبيرة للوطن.وختمت : من هنا فإن التميز التنموي ليس فقط في المشروعات ، إنما الجودة والنوعية وما تضيفه من معايير جديدة للبيئة ومستقبل الخدمات خاصة في مجالات السياحة وآفاقها الرحبة والمتسارعة ، واستثمار الذكاء الاصطناعي واستشراف كل جديد لجودة الحياة. وفي هذا الاتجاه تسهم المشروعات الكبرى في المملكة بالكثير من البصمات وفق المعايير العالمية في مختلف المجالات، وليس آخرها حصول شركة البحر الأحمر للتطوير على شهادة “آيزو 22301” للأمن ومرونة الأعمال شهادة نظم إدارة استمرارية الأعمال، الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير ، وتعد إشادة بإنجازات أعمال البناء في الوجهة السياحية الرائدة، كما توضح طموحها في إرسائها لمعايير جديدة في الأعمال التجارية المسؤولة.// انتهى //06:37ت م0040