عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
المدينة المنورة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر .
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.
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06:43ت م
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