عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
المدينة المنورة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعا في الامواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز والرايس . وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.
// انتهى //
06:49ت م
0044