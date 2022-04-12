المدينة المنورة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعا في الامواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز والرايس . وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //06:49ت م0044