رام الله 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني من جنين الى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.سلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهد فتى في جنين متأثراً بجروحه، وأصيب شاب بالرصاص الحي في الخليل وآخران بالمعدني في جنين، والعشرات بالاختناق في بيت لحم والخليل ونابلس، فيما عتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا، وأطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية شرق خان يونس، بينما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى واعتداءاتهم على المواطنين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من تزايد أعداد الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأوردت صحف فلسطين مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة.ونشرت صحف هذا اليوم مطالبة 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لدولة فلسطين.// انتهى //09:16ت م0046