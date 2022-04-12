القاهرة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، جلسة المباحثات التي عقدها وزير الخارجية المصري ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سامح شكري، أمس، مع الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، لمناقشة جهود تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في إطار الحوار والتشاور مع الشريك الأوروبي.وسلطت الضوء على دعوة وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط نظرائه الأفارقة إلى ضرورة التوصل لرؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ، من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مشتركة في الفترة المقبلة.وواكبت صحف الثلاثاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 24 آخرين بينهم 4 أطفال، خلال عمليات عسكرية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية.وأشارت صحف القاهرة إلى تراجع معظم البورصات وأسواق المال الدولية بنسب كبيرة أمس، مع تنامي المخاوف من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار، وعدم انتظام سلاسل توريد السلع والغذاء عالميًا.// انتهى //10:43ت م0048