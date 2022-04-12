طوكيو 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على تراجع مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة الانخفاضات متبعة خطى مثيلاتها الأمريكية.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 1.81 في المئة، ليصل عند مستوى 26334.98 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 مارس، فيما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.38 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1863.63 نقطة.// انتهى //11:17ت م0049