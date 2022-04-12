بيروت 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمحافظة المشهد الانتخابي في لبنان على وتيرته التصاعدية في إطلاق المواقف السياسية، في ظل تأكيد جميع الأطراف على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.ولفتت الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا دينية في المنطقة الشرقية منه.ونقلت صحف بيروت إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أمس، أنه لا تقدم بشأن الاتفاق النووي مع طهران أو الإفراج عن معتقلين أمريكيين في إيران، مشيرة إلى أن أي معلومات حول الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة غير صحيحة.وتطرقت صحف لبنان إلى انتخاب نواب البرلمان الباكستاني أمس شهباز شريف رئيسًا للأغلبية البرلمانية، ليشكل لاحقًا حكومة جديدة، خلفًا لعمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية.// انتهى //11:23ت م0050