إسلام آباد 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، انتخاب شهباز شريف رئيسًا لوزراء باكستان، وتعهده في أول خطاب له بعد توليه هذا المنصب بتحسين الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات مع جميع الدول، مشيرةً إلى تحقيق باكستان الانتقال السلمي للسلطة من حكومة مدنية إلى أخرى عبر البرلمان.واهتمت بالتحسن الإيجابي الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد الباكستاني بعد انتخاب رئيس الوزراء الجديد، حيث بدأت الروبية الباكستانية باستعادة قيمتها، فيما حقق مؤشر بورصة كراتشي قفزة قياسية.وتطرقت إلى إبداء باكستان والصين ارتياحهما إزاء التقدم المحرز في المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.وتابعت صحف إسلام آباد مراقبة منظمة الصحة العالمية الإصابات الجديدة بسلالتين فرعيتين جديدتين من المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، وذلك لتقييم ما إذا كانا أشد عدوى أو أكثر خطورة.وتناولت في الشأن الإقليمي دعوة رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا شعبه إلى الثقة بالديمقراطية البرلمانية، والكف عن الاحتجاجات ضد نقص الوقود والمواد الأساسية.// انتهى //11:27ت م0052