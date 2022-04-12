مكة المكرمة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك 302.304 مستفيدين.وانتفع من خدمات التوعية الرقمية 261,620 مستفيداً وأكثر من 15 شخص من الدروس العلمية،و25.684 مستفيداً من برنامج "إجابة السائلين" الذي يقدم في 10 مواقع بالمسجد الحرام تشمل 23 كبينة هاتف للرد على السائلين يقوم عليها60 متخصصاً شرعياً على مدار الساعة.// انتهى //11:28ت م0053