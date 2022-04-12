تونس 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين، حيث استعرض معهم الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو الماضي، مشدّداً على حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.وأشارت إلى تأكيد الرئيس التونسي أن الحوار الوطني في بلاده قد انطلق فعلاً وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وتطرّقت صحف تونس إلى تأكيد وزارة الصحة الألمانية أنه بحلول شهر يونيو المقبل سيكون هناك حوالي ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كورونا في ألمانيا معرضة للتلف.// انتهى //11:41ت م0054