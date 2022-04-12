الرباط 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة المغربية رسميًا، عن استئناف خدمات النقل البحري للركاب بين المغرب وإسبانيا بدءًا من اليوم، في سياق قرار إعادة فتح الخطوط البحرية بين البلدين.وتطرقت إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد، مرسومًا يمنح أهالي ضحايا ومصابي الثورة التونسية اعتراف الدولة بحقوقهم ومنحهم تعويضات مالية.وتابعت صحف الرباط نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لافتةً إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين، قد أطلقا حملة انتخابية محمومة للدور الثاني لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم.ونشرت خبر انتخاب البرلمان الباكستاني لزعيم المعارضة السابق شهباز شريف، رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد خلفاً لعمران خان.وتطرقت صحف المغرب إلى تأييد الناخبين المكسيكيين، في استفتاء شعبي يوم الأحد، بقاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الحكم حتى سنة 2024م، وذلك حسب فرز أولي للأصوات.// انتهى //11:45ت م0055