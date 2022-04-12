فيسبادن 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1990، مدفوعًا بالقفزات الهائلة في أسعار الطاقة.وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 3ر7 في المئة على أساس سنوي، مشيرًا إلى زيادة أسعار زيت التدفئة بنسبة 144 في المئة، وأسعار وقود السيارات بنسبة 4ر47 في المئة على أساس سنوي، وأسعار الغاز بنسبة 8ر41 في المئة، بينما صعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر6 في المئة، والدهون الغذائية وزيوت الطعام 2ر17 في المئة.كما ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالًا بنسبة 5ر2 في المئة في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الذي قبله.// انتهى //11:45ت م0056