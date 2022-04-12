الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) خطابًا من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) بخصوص إتمام شركة سالك صفقة خاصة لشراء أسهم في شركة نادك تمثل نحو 12.46%.وقالت (نادك) في إعلان نشرته اليوم في "تداول السعودية": إن عدد أسهم الصفقة الخاصة قُدر بنحو 12,664,309 أسهم، تمثل 12.46% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 101,640,000 سهم.وتعد الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أحد المساهمين الرئيسيين الذي يملك أكثر من (5%) من رأس مال شركة نادك.// انتهى //11:47ت م0057