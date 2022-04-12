اقتصادي / "نادك" تتلقى خطابًا من "سالك" بشأن شراء أسهم بنحو 12.46%
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
تلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) خطابًا من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) بخصوص إتمام شركة سالك صفقة خاصة لشراء أسهم في شركة نادك تمثل نحو 12.46%.
وقالت (نادك) في إعلان نشرته اليوم في "تداول السعودية": إن عدد أسهم الصفقة الخاصة قُدر بنحو 12,664,309 أسهم، تمثل 12.46% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 101,640,000 سهم.
وتعد الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أحد المساهمين الرئيسيين الذي يملك أكثر من (5%) من رأس مال شركة نادك.
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