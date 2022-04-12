حفر الباطن 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسنفّذت صحة حفر الباطن ممثلةً في إدارة ‏الالتزام خلال شهر مارس الماضي، 529 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة والمجمّعات والصيدليات، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية. ‏وأوضحت صحة حفر الباطن أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير 80 مخالفة للقطاع الخاص والحكومي، تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكدةً حرصها على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.// انتهى //11:48ت م0058