الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اجتماعه الخامس والثلاثين، برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وحضور عدد من أعضاء المجلس.ووافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الثلاثاء 2/11/1443هـ الموافق 1/6/2022م وذلك للتصويت على بنود اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة، وإقرار الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراجع حسابات الهيئة وتحديد أتعابه.وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //12:13ت م0059