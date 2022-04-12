فيسبادن 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسواصلت أسعار الجملة في ألمانيا ارتفاعها خلال شهر مارس الماضي.وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم، أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 6ر22 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أعلى زيادة يتم تسجيلها منذ بدء الإحصاء في عام 1962م، مشيرًا إلى زيادة أسعار الجملة في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله بنسبة 9ر6 في المئة.ويعد البيع بالجملة أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار إلى جانب أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين، وجميعها تؤثر على أسعار المستهلك، التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.// انتهى //12:16ت م0060