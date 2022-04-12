مكة المكرمة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسنفحات الطيب والبخور أول ما يُستقبل به ضيوف الرحمن في المسجد الحرام حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب البيت الحرام في هذا الشهر الفضيل على مدار الساعة بأكثر من عشرين مبخرة، ويزاد العدد إلى ٦٠ مبخرة في العشر الأواخر.أما تطييب الكعبة المشرّفة فتدهن بدهن العود الفاخر عند كل فرض تبدأ من الحجر الأسود فالركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرّفة.// انتهى //12:53ت م0061