خميس مشيط 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسحصل قسم التغذية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال على شهادة الأيزو المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء وسلامة وجودة الأغذية، وذلك بعد نجاحه في تطبيق معايير الجودة المطلوبة للحصول على الأيزو.وأفادت صحة عسيرأن هذا الاعتماد يأتي تواصلًا لجهود صحة المنطقة المبذولة في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وحرصها على التطوير المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة لضمان سلامة وجودة الغذاء وتطبيق جميع السياسات والمعايير.// انتهى //13:48ت م0076