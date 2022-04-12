سكاكا 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأطلقت الصحة العامة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بمشاركة فريق التطوع الصحي "قافلة صحة الجوف الرمضانية التطوعية".وأوضحت الصحة بالجوف، أن القافلة تستهدف خدمة المصلين بالجوامع بعد أداء صلاة التراويح, حيث تقوم الفرق الطبية التطوعية بقياسات الضغط والسكر والعلامات الحيوية للراغبين, وتسجيلهم بحملة وزارة الصحة "اعرف أرقامك", مبينةً أن الحملة تستهدف مدن ومحافظات المنطقة عبر العيادات المتنقلة بصحة الجوف, وذلك ضمن مباردة التطوع الصحي بوزارة الصحة #تطوعك_عبادة.من جهةٍ أخرى، نفذت صحة الجوف حملة "رمضانك مفتاح" والتي تستهدف استغلال شهر رمضان المبارك لتغيير العادات إلى عادات صحية, حيث شملت الحملة استضافة عدد من المختصين في التغذية والدواء والمشي, واستمرت لمدة 3 أيام في منطقة عربات الأطعمة, شهدت إقبال الزوار للتقديم الاستشارات والتوعية الصحية.// انتهى //13:49ت م0077