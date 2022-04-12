الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسدعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الأربعاء وحتى السبت المقبل .وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق ( الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الباحة ، عسير ، جازان ، نجران ، القصيم ، حائل ، الشرقية ) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول .وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع إلى الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم .// انتهى //13:56ت م0080