الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم حملة مشروع "وقف تعلم للقرآن وعلومه بالرياض "،وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه "تعلم" معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق وأعضاء الجمعية.وبيّن الشيخ المطلق أن الحملة تهدف إلى تغطية تكاليف مبنى وقف تعلم للقرآن الكريم و علومه الذي سيخدم أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.كما دشّن سمو الأمير فيصل بن بندر حملة التبرع بالرسائل النصية "برسالة تعلم القرآن" عن طريق استقطاع مبلغ 12 ريالاً شهريًا بإرسال رقم (1) إلى 588084 .واطلع سموه على التقرير السنوي للجمعية تحت عنوان" 40 عاماً في خدمة القرآن الكريم وعلومه" متضمناً منجزات الجمعية ومستجداتها،منوهاً سموه بالجهود التي تقوم بها الجمعية لدعم تعليم القرآن الكريم وعلومه.وتسلّم سموه في نهاية الاستقبال هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //14:04ت م0082