مسقط 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم، على ارتفاع بمقدار 6ر6 نقاط، ما نسبته 16ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 82ر4247 نقطة.وبلغت قيمة التداول (4) ملايين و(466) ألفًا و(518) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (7ر21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5) ملايين و(706) آلاف و(413) ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (009ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من (36ر22) مليار ريال عُماني.// انتهى //14:04ت م0083