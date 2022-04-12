عرعر 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رؤساء الجمعيات الأهلية غير الربحية بالمنطقة.واستعرض اللقاء جهود الجمعيات خلال شهر رمضان، وأهمية رفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات بما يُحقق الكفاءة والتكامل وجودة العمل المؤسساتي وقياس الأثر بخدمة المستفيدين، بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الأعمال الأهلية كماً ونوعاً وعلى أثرها الفاعل في خدمة المستفيدين.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أولت القطاع غير الربحي اهتماماً بالغاً لما له من دور كبير في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم فئات المجتمع المستفيدة وبوصفه رافداً فاعلاً في تحقيق التنمية المجتمعية.ولفت سموه الانتباه إلى ضرورة مضاعفة أعمال الجمعيات الأهلية غير الربحية خلال شهر رمضان، وتفعيل دورها وفق أحدث المنهجيات الإدارية وأنظمة الحوكمة وإدارة المشاريع، والابتكار كشريك تنموي موثوق.// انتهى //14:21ت م0085