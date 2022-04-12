حفر الباطن 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسبلغ عدد المستفيدات من خدمات العيادة الشاملة لأورام الثدي بصحة حفر الباطن 2160 مستفيدة خلال العام الماضي 2021م ، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية من خلال الماموغرام 66 حالة، وتم اكتشاف 7 حالات مصابة بسرطان الثدي من خلال الخزعات.وأبانت صحة حفر الباطن أن مراحل التشخيص تبدأ بعد التحقق من بيانات المريضة والتاريخ المرضي والفحص من قبل الطبيب المعالج، وبناءً على ذلك يتم توجيه المريضة لعمل أشعه الماموغرام أو السونار أو كليهما ثم تتوجه للعيادة لقراءة نتيجة الفحص والأشعة وإعطائها موعداً لزيارة أخرى حسب الحالة.وبعد ذلك تبدأ مرحلة العلاج حيث يُحدِّد الطبيب خيارات علاج سرطان الثدي وفْقًا لنوع سرطان الثدي ودرجته وحجمه، والبدء في المعالجة الكيميائية أو العلاج الهرموني أو المعالجة الإشعاعية.// انتهى //14:22ت م0086