الكويت 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 76ر0 نقطة، ما نسبته 01ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 62ر8243 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر150 مليون سهم، بقيمة 6ر45 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 10376 صفقة.وصعد مؤشر السوق الرئيس 31ر0 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 45ر6415 نقطة، عبر تداول 8ر82 مليون سهم في صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار.وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة 01ر0 في المئة، ما يعادل 96ر0 نقطة، ليصل إلى مستوى 14ر9134 نقطة، نتيجة تداول 14ر68 مليون سهم في 5828 صفقة بقيمة 8ر33 مليون دينار.وحقق مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بمقدار 3ر40 نقطة، ما نسبته 61ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 64ر6632 نقطة، بعد تداول 61 مليون سهم بقيمة 9ر8 ملايين دينار، في 2678 صفقة نقدية.// انتهى //14:24ت م0088