عرعر 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي يرافقه عدد من القيادات بالشركة .وجرى خلال الاستقبال استعراض تقرير عن مدة انقطاع الكهرباء يوم الجمعة الماضي عن هجر غرب مدينة عرعر، وأهم أسباب انقطاع الخدمة .واستمع سموه لشرح عن الإجراءات المتخذة من الجهات ذات العلاقة أثناء انقطاع الكهرباء .وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية سرعة الاستجابة لتقديم الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين بحلول تضمن عدم تكرار ذلك واستجابة سريعة وقصوى والتنسيق الدائم والمستمر مع جميع الإدارات المعنية, موكداً أن القيادة الحكيمة حريصة على توفير الخدمات كافة .كما جرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة ، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.من جانبه أعرب المهندس المصلوخي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على دعمه ووقوفه الدائم، لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //14:27ت م0089