سكاكا 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، يُرافقه وكلاء الجامعة.وتسلّم سموه من الدكتور الشايع شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 التي تمكّنت الجامعة ممثلة في جميع وكالاتها وعماداتها الإدارية بإجمالي 16 جهة من الحصول عليها مؤخراً.وأشاد سموه بحصول الجامعة على الشهادة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مختلف القطاعات، بما ينعكس على تطوير إجراءات العمل ويؤثر إيجاباً على الأداء، ويُسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله -.كما تسلّم سمو الأمير فيصل بن نواف الخطة الإستراتيجية الثانية للجامعة 2022 - 2026 التي دشّنها سموه خلال زيارته الأخيرة للجامعة.وأوضح الدكتور الشايع أن حصول وكالات الجامعة وعماداتها الإدارية على شهادة الآيزو يعكس حرص الجامعة على تجويد الأعمال والإجراءات، مؤكداً الاستمرار في العمل لتطبيق كافة المعايير ومتطلبات الجودة؛ طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية ذات العلاقة في جميع الكليات والمراكز ضمن مشروع الجامعة لتحقيق التميز المؤسسي.يُذكر أن جامعة الجوف حصلت مؤخراً على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ولمدة خمس سنوات، كما تقدمت جميع برامج الجامعة للاعتماد البرامجي.//انتهى//14:48ت م0099