نجران 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أهمية الأدوار التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة لعقارات الدولة، التي كان لها عظيم الأثر في سد الاحتياج الحكومي، وخفض محفظة الاستئجار، إضافةً إلى تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة نجران مهند بن صالح اليامي، الذي قدم لسموه شرحاً عن الركائز والأهداف الإستراتيجية التي تقوم عليها هيئة عقارات الدولة في الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:48ت م0100