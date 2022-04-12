جازان 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جـــازان بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبوهادي، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة بداية فترة أعمال المجلس في دورته العاشرة.وهنأ سمو أمير منطقة جازان رئيس وأعضاء مجلس الغرفة الجديد، مشدداً على ضرورة قيام المجلس بدوره الفاعل في تحفيز الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على جازان وسكانها.وأكد سموه بدعم القيادة -حفظها الله- لقطاع الأعمال من خلال المبادرات والبرامج التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، والدور الحيوي الذي تقوم به غرفة جازان لتحفيز الاستثمارات ودعم قطاع الأعمال من خلال اللجان المتعددة، وأهمية مواصلة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الخطط الإستراتيجية المعتمدة لتوفير بيئة جاذبة لقطاع الأعمال في المنطقة ودعم الجميع ليشارك في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على المنطقة وساكنيها.واستمع سموه لشرح مفصل من رئيس غرفة جازان عن الخطط والأنشطة والبرامج التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتطلعاتها لتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة.وحضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.// انتهى //14:51ت م0101