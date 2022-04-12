نجران 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأبرمت جامعة نجران اليوم، اتفاقية تعاون مع بنك البلاد، لتقديم التمويل لطلاب وطالبات الدراسات العليا كقروض منافع تعليمية.وأوضح عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور هشام بن عبدالله الغامدي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إيجاد حلول تمويلية تقدم للراغبين في استكمال دراساتهم العليا مدفوعة الرسوم بعد اجتياز جميع متطلبات الجامعة والحصول على القبول النهائي، وذلك بأقساط ميسرة تمتد إلى 36 شهرًا وهامش ربح صفر.وأكد الدكتور الغامدي، أن الاتفاقية تهدف للإسهام في تطوير وتنمية القدرات البشرية، وتحضيرها للمستقبل، لاغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، وذلك من خلال تقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة وميسرة؛ لتتناسب مع دخل طلاب وطالبات الدراسات العليا، تمكنهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليًا، والمنافسة في سوق العمل عالميًا.وأشار إلى أنه تم تجهيز فريق خاص من معهد الدراسات والخدمات الاستشارية للإجابة على جميع تساؤلات واستفسارات الراغبين في الحصول على هذا المنتج على مدار أيام الأسبوع عبر القنوات الآتية: البريد الإلكتروني: icss@nu.edu.sa واتساب: 0175417670// انتهى //14:54ت م0102