المدينة المنورة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساختتمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الليلة الماضية مسابقة القرآن الكريم والمتون العلمية بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية.وبين سمو رئيس الجامعة أن المسابقة تأتي ترجمة لأصالة رسالة الجامعة وأهدافها على أن تكون منارة إسلامية عالمية في تعزيز المعرفة والتأثير الإيجابي وتعزيز قيم الاعتدال من خلال العناية بكتاب الله حفظاً وفهماً، وتأصيل المعرفة الشرعية من خلال حفظ المتون العلمية والإسهام في إعداد وتكوين علماء ودعاة إلى الله على بصيرة وهدى، وسفراء للاعتدال ينشرون المعرفة والهداية والسلام في أرجاء الأرض.يُذكر أن مسابقة القرآن الكريم والمتون العلمية أقيمت على خمسة مسارات المسار الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً والثاني ٢٠ جزءاً والثالث ١٥ جزءاً والرابع ١٠ أجزاء والخامس ٥ أجزاء .وشارك فيها ٥٩٨ طالباً من خلال انضمامهم لـ ٢٤ حلقة لكل حلقة معلم وكانت عدد ساعاتهم التدريبية ٣٨٩٣ ساعة، أما حلقات المتون فشارك فيها ١٩٥ طالباً من خلال ١٥ حلقة و١٢ معلماً وكانت عدد ساعاتهم التدريبية ٧٧٥ ساعة.وفي الختام كرم سمو رئيس الجامعة الإسلامية الطلاب الفائزين كما كرم الجهات المشاركة مع عمادة شؤون الطلاب في تنظيم المسابقة.// انتهى //14:59ت م0103