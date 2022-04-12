بريدة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة تراحم بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم، حملة تراحم الرمضانية بعنوان "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة".وبين سموه أن الحملة الهادفة إلى دعم أسر السجناء وإخراج الموقوفين تبرز حجم التكاتف والتعاضد بين فئات المجتمع كافة، وهو المنهج الذي حرصت عليه القيادة الرشيدة من خلال تعزيز جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".وأكد رئيس لجنة تراحم القصيم سليمان العمري حرص اللجنة على تفعيل المبادرات التي تُسهم في دعم العمل الخيري، سعياً لتحقيق الأهداف الأساسية لرعاية السجناء وأسرهم وتمكين المفرج عنهم للوصول إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري.وتسلّم سمو أمير القصيم التقرير السنوي للجنة تراحم القصيم الذي يرصد جهود اللجنة وأدوارها خلال العام المنصرم 2021م.حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والأمين العام للجنة تراحم صقر القرني ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالقصيم.// انتهى //15:07ت م0105