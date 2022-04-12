إسلام آباد 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسقتل ضابط وثلاثة جنود من الشرطة الباكستانية، وأصيب أربعة آخرون بجروح إثر هجوم نفذه مجهولون في بلدة "كولاتشي" بمنطقة "ديرة إسماعيل خان" شمال غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين ألقوا قذيفة، على سيارة للشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية، ما أدى إلى تدمير السيارة وسقوط أربعة قتلى فيما نُقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، في حين لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة.// انتهى //15:09ت م0106