أبها 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم سير الأعمال التطويرية في قرية "البسطة" التراثية وسط مدينة أبها، وأطلع على أعمال تأسيس البنى التحتية والأعمال التطويرية .وأوضح الحميدي أن تطوير موقع "البسطة" التراثي يهدف إلى تحويل القرية التي تحتل مساحة تقارب الـ 15 ألف متر مربع إلى موقع تراثي نموذجي، مشيرا الى أن نسبة إنجاز أعمال المشروع بلغت حوالي ٦٠٪ .وأكد أن أمانة منطقة عسير تعمل حاليا على تطوير عدة قرى تراثية منها قرية البسطة التي تضم عددًا من المباني الأثرية والقلاع التاريخية حتى تكون مُهيئة للزوار من داخل المنطقة وخارجها ، ولكي تتحول إلى وجهة سياحية وثقافية واستثمارية جديدة .// انتهى //15:09ت م0107