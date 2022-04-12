جيزان 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسرأس وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح , اليوم ، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة, بحضور مديري الإدارات الحكومية المعنية.وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل لجنة السلامة المرورية في مجال التوعوية المرورية المجتمعية بأهمية الالتزام بقوام السلامة والأنظمة المرورية، وبحث سبل معالجة مسببات الحوادث الرئيسية على الطرق بالمنطقة , وتوفير جميع متطلبات السلامة، واعتماد مؤشرات قياس مستوى السلامة المرورية الدقيقة والمتكاملة التي تعكس الواقع بكل وضوح وشفافية بما يمكن اللجنة من قياس نتائج وفوائد الخطط والجهود والإمكانات المبذولة للحد من حوادث السيارات والإصابات ، والخسائر البشرية والاقتصادية من خلال تفعيل برامج التوعية والبرامج والمبادرات المتنوعة ، وتنفيذ الحلول الهندسية في المواقع التي تشهد الكثافة المرورية ، وتحليل مسببات الحوادث بما يرفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين البيئة المرورية.//انتهى//15:15ت م0109