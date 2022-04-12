نجران 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسشارك 315 متطوعًا في المبادرات المتنوعة التي نفذتها صحة نجران، مند بداية شهر رمضان المبارك البالغ عددها 21 فرصة تطوعية.وأوضحت صحة نجران أن أبرز المبادرات المقدمة تتمثل في "دواؤك في رمضان" و"صوم بصحة" وذلك في جوامع المنطقة بهدف الكشف المبكر عن داء السكري، إضافةً إلى مبادرة الإقلاع عن التبغ، ومبادرة أجر وسلامة لتقديم وجبات إفطار صائم للمراجعين والمرضى المنومين في أقسام الطوارئ، ومبادرة لا للعنف الأسري وحملات للتبرع بالدم لتعزيز الجانب الطوعي.وتأتي المبادرات ضمن البرامج والأنشطة لصحة نجران خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز الجانب التطوعي بين منسوبيها، من خلال القيام بتنفيذ مبادرات تطوعية تبنى على أساس احتياج مجتمعي فعلي، وتنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال وقت الدوام وخارج المنشأة، وأقل مدة لتنفيذ المبادرة ثلاث ساعات فعلية.ونفذت صحة نجران حملة "نجران تناديك" التطوعية على جائزة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في نسختها الثانية خلال العام 2021م، بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي وبمشاركة 3000 متطوع ومتطوعة من طلاب التعليم والكوادر الصحية والإدارية من مختلف القطاعات لخدمة 300 ألف مستفيد بمنطقة نجران.// انتهى //15:18ت م0110