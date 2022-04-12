مانيلا 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسلقي مالايقل عن 42 شخصاً مصرعهم في وسط وجنوب الفلبين نتيجة العاصفة الاستوائية "ميجي" التي أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات التي علقت البحث عن مفقودين.وأكدت المسؤولة المحلية ماريسا ميغيل كانو، أنّ عمليات البحث عن مفقودين في محيط منطقة بايباي الأكثر تضرراً في مقاطعة ليتي الجنوبية، توقفت في وقت مبكر مساء إذ كان من "الخطير جداً" متابعتها في الظلام.ولقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم في قرى حول بايباي، وفقد 26 شخصا وجرح حوالي مئة آخرين حسب السلطات المحلية.وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو الجنوبية، وفر أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم.ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض يتأثر بالاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى استداد العواصف والأعاصير.// انتهى //15:31ت م0111