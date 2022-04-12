الجبيل 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسرعى محافظ الجبيل عبدالله العسكر أمس الحفل السنوي لجمعية أيتام الجبيل بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.وأشاد محافظ الجبيل بالجهود النوعية التي تُقدمها الجمعية للمستفيدين، التي تعكس حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله-، على أهمية تقديم الرعاية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية للأيتام وأسرهم.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد المسحل أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع غير الربحي انعكس أثره على الجمعية من خلال تقديم خدماتها لأكثر من 13 ألف مستفيد في مختلف المجالات المعيشية والتعليمية والصحية.واستعرض المسحل خلال الحفل خطة الجمعية حتى عام 2030 واستثماراتها التي تتجاوز 140مليون ريال، إضافة إلى تدشين جائزة الأم المثالية التي تُمنح للأم الأرملة ذات العطاء المتميز بهدف تكريم الأمهات المثاليات.// انتهى //15:33ت م0112