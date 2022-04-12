إسلام آباد 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأكدت الصين إنها ستحافظ على سياسة العلاقات الودية مع باكستان بغض النظر عن كيفية تغير الوضع السياسي في باكستان.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات صحفية تعليقاً على تغيير القيادة في باكستان، إننا نؤمن في أن التغيير السياسي لن يؤثر على العلاقات الثنائية.وأكد وفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية أن الصين ترغب في أن تظل جميع الأحزاب السياسية في باكستان متحدة وأن تحافظ على الاستقرار والتنمية للبلاد.// انتهى //16:30ت م0127