حضرموت – لحج 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذه لمشروع التدريب والدعم على المهارات المهنية والتجارية في محافظتي حضرموت ولحج، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS).وقدم المشروع منح عينية للمستفيدين وذلك لتغطية تكاليف أعمالهم، إضافة إلى إقامة سوق للشباب الذين أسهموا بتطوير منتجاتهم الخاصة من خلال ما اكتسبوه من مهارات عن طريق المشروع، فيما سيسهم ذلك في ربطهم بالأسواق المحلية ليتمكنوا من بيع منتجاتهم ومواصلة تطوير مشاريعهم للحصول على دخل مستدام يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.ويأتي هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 3,000,000 دولار أمريكي بهدف تحسين سبل العيش للشعب اليمني الشقيق، والوصول إلى الخدمات الإنتاجية من خلال توفير التدريب والدعم في مجالات ريادة الأعمال والأعمال التجارية الزراعية وتصنيع الأغذية والمنسوجات والنول اليدوي، إضافة إلى المهارات التقنية في النجارة وصيانة السيارات والهواتف المحمولة والأجهزة، كما يقدم المشروع أيضًا للمشاركين منحًا عينية لمساعدتهم في إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة.// انتهى //16:31ت م0128