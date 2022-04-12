الدوحة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضًا بمقدار 379.27 نقطة، أي ما نسبته 2.62%، ليصل إلى 14 ألفًا و115.08 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 175 مليونًا و492 ألفًا و797 سهمًا، بقيمة 724 مليونًا و119 ألفًا و797.492 ريالًا، نتيجة تنفيذ 20947 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //16:31ت م0130