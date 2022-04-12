إسلام آباد 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع 25 ألف سلة غذائية تزن 2.425 طنًا في جمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها 175 ألف فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومعالي رئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية الفريق أختر نواز، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد العثماني.وأكد السفير المالكي أن المشروع يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في جمهورية باكستان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عبر المركز، مشيرًا إلى أن المركز مشهودُ له بتقديم المساعدات الإنسانية واختيار المستفيدين بطريقة احترافية، موضحًا أن جهود المركز تحظى دائمًا باستحسان كبار المسئولين الباكستانيين.من جانبه، قال معالي رئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية: "إن باكستان منذ تأسيسها عام 1947م تتمتع بعلاقات مثالية مع المملكة العربية السعودية"، مبينًا أنها علاقات تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على قيم دينية وثقافية واقتصادية متينة.وأشار إلى أن المركز من المؤسسات الإنسانية التي تعمل في باكستان منذ سنوات، حيث نفذ العديد من المشاريع الإغاثية والإنمائية في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، منوهًا بالتعاون القائم بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في توزيع المساعدات الإغاثة لتصل إلى مستحقيها في جمع أنحاء البلاد.ورفع أختر نواز الشكر باسمه ونيابة عن الشعب الباكستاني إلى قيادة المملكة على الدعم المتواصل المقدم للشعب الباكستاني في كل المحن والأوقات الصعبة.من جهته، أوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان أن المشروع يتمثل في توزيع 25 ألف سلة غذائية متكاملة تحتوي على جميع المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة في إعداد وجبات الإفطار والسحور، وسيتم توزيعها للمحتاجين في مناطق مختلفة من باكستان خلال شهر رمضان المبارك.يذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.// انتهى //16:32ت م0132