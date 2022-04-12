الجبيل 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسانطلقت مساء أمس فعاليات معرض ليالي الخير الرمضانية 1443 التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد آل حسين ومحافظ الجبيل عبدالله العسكر، ومشاركة 75 جهة متنوعة من القطاع الخاص وغير الربحي، وذلك في المركز الثقافي بالفناتير بالجبيل.وتتضمن فعاليات المعرض التي تستمر لمدة 14 يوما، استعراضًا الأكلات الشعبية الرمضانية، وعروض منتجات وأعمال 26 أسرة منتجة، و10 أركان رئيسة تضم (سوق ليالي الخير الرمضانية، وقيم رمضانية، وأهل الخير، والديوانية، وريشة رمضانية، وحكايا رمضانية، وألعاب المرح، وركن القهوة المختصة، وفلكلوريات شعبية وعربات الطعام)، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.وتأتي فعاليات المعرض ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمدينة، وتفعيل البرامج والأنشطة الملائمة لشهر رمضان المبارك ولجميع الفئات العمرية.// انتهى //16:37ت م0134