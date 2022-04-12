المنامة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودي دراموند.وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين البلدين، ومسار التعاون الثنائي وسبل تطويره وتنميته بما يخدم تطلعات وأهداف البلدين والشعبين الصديقين، إضافةً إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //17:04ت م0135