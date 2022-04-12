سياسي / وزير الخارجية البحريني يستقبل السفير البريطاني
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
المنامة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
استقبل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودي دراموند.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين البلدين، ومسار التعاون الثنائي وسبل تطويره وتنميته بما يخدم تطلعات وأهداف البلدين والشعبين الصديقين، إضافةً إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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17:04ت م
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