تبوك 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير عن المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة ونسب الإنجاز في كل مشروع .جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم , أمين المنطقة المكلف المهندس حسام بن موفق اليوسف .وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.ونوه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لقطاع البلديات بالمملكة , مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات والتي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.من جهته ثمن المهندس اليوسف لسمو أمير منطقة تبوك , دعمه واهتمامه بمشروعات الأمانة.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني .// انتهى //17:06ت م0136