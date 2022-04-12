عام / سمو أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
تبوك 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير عن المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة ونسب الإنجاز في كل مشروع .
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم , أمين المنطقة المكلف المهندس حسام بن موفق اليوسف .
وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.
ونوه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لقطاع البلديات بالمملكة , مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال والخدمات والتي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
من جهته ثمن المهندس اليوسف لسمو أمير منطقة تبوك , دعمه واهتمامه بمشروعات الأمانة.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني .
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17:06ت م
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