الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمكتبه اليوم , سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة غييرمو نيلسن.وأكد معاليه أهمية التنسيق الثنائي المشترك بما يصب في مصلحة تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما على صعيد التعاون والعلاقات البرلمانية التي تجمع بين مجلس الشورى والبرلمان الأرجنتيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية.من جانبه، أكد السفير الأرجنتيني أهمية العلاقات التي تربط بلاده بالمملكة وتنميتها في مختلف المجالات، متطلعًا إلى مزيدُ من تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الزيارات الثنائية بين مجلس الشورى والبرلمان الأرجنتيني.وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بالعلاقات البرلمانية.// انتهى //17:08ت م0137