بيروت 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتداول الأسهم والأوراق المالية في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.52%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 1000.22 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 47 ألفاً و916 سهماً، بقيمة 636 ألف دولار أميركي، نُفّذت من خلال 30 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 10 ملايين و310 آلاف دولار، مقارنة مع 10 ملايين و256 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:37ت م0141