الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسوقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , اليوم , مذكّرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف الموضوعات ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة.وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثّل الجانبان خلال توقيع المذكرة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.وتأتي هذه المذكّرة في إطار جهود الهيئة في تأسيس آليات للتعاون وبناء الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية على نحو يسهم في تحقيق الغايات المشتركة، وتهدف إلى إنشاء إطار رفيع المستوى بين الهيئة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في مختلف الموضوعات ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني، ورفع أداء الأمن السيبراني لدى الأمانة العامة للمجلس عبر مجموعة من الأدوات والأنشطة المتبادلة، وتعزيز التكامل المبذول من الجانبين.وتشمل المذكّرة الموقعة عدداً من المجالات المتنوعة في مجال الأمن السيبراني مثل تبادل المعلومات والتنبيهات، وتقديم الدعم اللازم للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل وضع خطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، إضافة إلى بناء وتدريب الكوادر المتخصصة بالأمن السيبراني لدى الأمانة، وتقديم الإرشادات التوعوية لها وفق أفضل الممارسات الحديثة والمتبعة في المجال، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتعامل مع التنبيهات السيبرانية الصادرة عن الهيئة.// انتهى //17:54ت م0146