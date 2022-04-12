إسلام آباد 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع كازاخسان في مختلف المجالات، وبخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والدفاع.صرح بذلك خلال لقاءه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد مع النائب الأول لوزير دفاع كازاخستان الفريق خوسينوف مارات راكيموفيتش الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وكازاخستان، في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:06ت م0147