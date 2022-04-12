الخرطوم 11 رمضان 1443هـ الموافق 12 أبريل 2022م واسدشنت رابطة العالم الإسلامي ـ مكتب السودان ـ، بالخرطوم، اليوم، مشروع السلال الرمضانية بجمهورية السودان، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومفوض عام العون الإنساني نجم الدين موسى، والأسر المستفيدة من البرنامج.وأكد السفير جعفر في كلمة له بهذه المناسبة أن هذا البرنامج يأتي تنفذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتكثيف أعمال الخير في شهر الخير.وثمن الجهود الخيرة والكبيرة التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي على مستوى العالم ومكتب السودان على وجه الخصوص، مشدداً على أن المملكة ستستمر في دعم العمل الخيري والإنساني.من جانبه أشاد مفوض العون الإنساني، بدعم المملكة المستمر للسودان في السراء والضراء، مؤكداً خصوصية العلاقات السعودية السودانية على مر العصور.من جهته، أشاد مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالسودان محمد خير، بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة لبرامج الرابطة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن مشروع السلال الرمضانية يستهدف أسر الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف ولايات السودان، وذلك امتداداً للمشروعات التكافلية والإنسانية التي تنفذها الرابطة.// انتهى //18:06ت م0148